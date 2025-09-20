Château de la Grève Château de la Grève Saint-Martin-des-Noyers

Site privé (entrée à 4€) : OUVERTURE TRÈS EXCEPTIONNELLE : visite intérieur – extérieur (enfants gratuits)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le château de la Grève est une propriété privée située près de La Roche-sur-Yon, entre les communes de La Ferrière et de Saint Martin des Noyers, au centre du département de la Vendée.

Reconstruit au XVème siècle, le château de la Grève est un des rares châteaux du moyen âge encore très complèt en Vendée et totalement d’origine. De nombreux éléments d’architecture médiévale y sont conservés, ainsi que des éléments remarquables (charpente de la tour maitresse, fenêtres à meneaux, coussiège, vestiges de tour, escalier en vis, cave voutée monumentale, cheminées médiévales, nombreux communs)

Le propriétaire sera présent pour répondre à vos questions et réguler le nombre de visiteurs à l’entrée du château.

https://chateaudelagreve.wordpress.com/

https://www.instagram.com/chateaudelagreve/

