Chateau de la Palme Château de la Palme Nortkerque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Château de la Palme 70 rue de la Liette – 62370 Nortkerque Nortkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 74 63 41 80 Situé à Nortkerque, le château de La Palme date du 18ème siècle. Visite libre des jardins, du parc, et des dépendances D224E + halte ferroviaire de Nortkerque, parking en face de la Ferme de la Palme rue de la Liette

Journées européennes du patrimoine 2025

I. Whitman