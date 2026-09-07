Château de la Roche et son parc, Château de la Roche-Noyant, Noyant-la-Gravoyère

Informations pratiques

Château de la Roche et son parc Dimanche 20 septembre, 11h00 Château de la Roche-Noyant Maine-et-Loire

5€ par adulte/ 2€ par enfant/ 10€ par famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite des extérieurs d’un château de la fin du XVIIIe siècle et de ses dépendances

Château de la Roche-Noyant 16, Vieille Rue, 49520 Noyant-la-Gravoyère Noyant-la-Gravoyère 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 21 47 23 34 http://chateaudelarochenoyant.fr Château du 18e siècle construit juste avant la Révolution. Parcs à l’anglaise de la fin du 19e. Dépendances typiques des fermes modèles du Segréen au 19e siècle.

Visite des extérieurs d’un château de la fin du XVIIIe siècle et de ses dépendances

©clauvergeon