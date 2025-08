Château de La Salle Montreuil-Bellay

306 rue du Presbytère Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Cet ancien fief seigneurial attesté par les archives dès le 12e siècle, est depuis 250 ans un important domaine viticole : château du 15e et du 18e siècle et parc.

Visites libres avec guide explicatif et circuit.

Samedi 20 septembre 2025 de 14h à 18h.

Dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

306 rue du Presbytère Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

This ancient seigniorial fief, attested to in archives as early as the 12th century, has been a major winegrowing estate for 250 years: 15th and 18th century château and park.

Dieses ehemalige herrschaftliche Lehen, das seit dem 12. Jahrhundert in Archiven belegt ist, ist seit 250 Jahren ein wichtiges Weingut: ein Schloss aus dem 15. und 18. Jahrhundert und ein Park.

Questo ex feudo signorile, attestato negli archivi già nel XII secolo, è un’importante azienda vinicola da 250 anni, con un castello e un parco del XV e XVIII secolo.

Este antiguo feudo señorial, documentado en los archivos desde el siglo XII, es desde hace 250 años una importante explotación vinícola, con un castillo y un parque de los siglos XV y XVIII.

