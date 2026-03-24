Château de La Vieille Chapelle Un dimanche au Château en Fronsadais-Libournais

2 rue Florence Arthaud Lugon-et-l’Île-du-Carnay Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-04-12 2026-05-08 2026-05-25 2026-07-12 2026-08-30

Le Château de la Vieille Chapelle est une Chapelle Romane du XIe siècle, au milieu d’un domaine viticole de 22 hectares, en bordure de la Dordogne. Le Château de la Vieille Chapelle est situé sur la commune de Lugon et l’Ile du Carney, au cœur de la Gironde.

Installé depuis 2006, nous habitons et travaillons dans ce petit coin de paradis, avec la passion du métier et la volonté de produire des vins éthiques et gourmands.

Nous vous accueillons chaleureusement dans ce havre de paix. Cette aventure humaine et agricole sont l’aboutissement d’un rêve et d’une volonté de partager et de travailler la terre de manière responsable.

AOC Bordeaux, Bordeaux supérieur, Blanc, Rosé .

2 rue Florence Arthaud Lugon-et-l’Île-du-Carnay 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 48 65 f.mallier@chateau-de-la-vieille-chapelle.com

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English : Château de La Vieille Chapelle Un dimanche au Château en Fronsadais-Libournais

L’événement Château de La Vieille Chapelle Un dimanche au Château en Fronsadais-Libournais Lugon-et-l’Île-du-Carnay a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais