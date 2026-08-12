CHATEAU DE LAUNAGUET (JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE) CHATEAU DE LAUNAGUET Launaguet

Informations pratiques

Launaguet

CHATEAU DE LAUNAGUET (JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE)

CHATEAU DE LAUNAGUET 95 Chemin des Combes Launaguet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Le château actuel a été construit en 1845 sur les ruines d’un manoir incendié en 1805.

Ce week-end, ses jardins vous ouvre ses portes !

Découvrez l’histoire du château de Launaguet et l’œuvre de Virebent à travers une projection monumentale sur sa façade.

Cette création originale vous invite à plonger dans l’histoire du château et à porter un regard inédit sur ce patrimoine local. Installez-vous et laissez les murs raconter leur histoire. Au fil des images, le château se pare de ses plus beaux atours, fait revivre les grandes étapes de son passé et s’anime dans un spectacle mêlant histoire, lumière et création audiovisuelle.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

CHATEAU DE LAUNAGUET 95 Chemin des Combes Launaguet 31140 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement CHATEAU DE LAUNAGUET (JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE) Launaguet a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE