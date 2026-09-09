Château de Mécoras XII XIV XVI siècle, Château de Mécoras, impasse de Mécoras, Ruffieux

Informations pratiques

Château de Mécoras XII XIV XVI siècle 19 et 20 septembre Château de Mécoras, impasse de Mécoras Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Construit à partir du XII ème siècle sur un site fréquenté par les Romains, le château de Mécoras conserve des bâtiments du XIV ème, du XVI ème et du XVII ème siècle. Restauré par la famille Feuga depuis plus de 60 ans, il est inscrit à l’ISMH.

Son propriétaire actuel présente avec passion l’histoire de ce patrimoine Savoyard.

Parking autour du château

Château de Mécoras, impasse de Mécoras 73310 Ruffieux Ruffieux 73310 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0) 684 761 979 Construit aux XII ème, XIV ème et XVI ème siècles, le château de Mécoras, anciennement château de défense a été transformé en château de plaisance au XVII ème siècle. Il était en ruine en 1964 et a été entièrement restauré par la famille FEUGA. Son propriétaire actuel assure la visite en présentant l’histoire de ce lieu depuis l’époque romaine. Des champs sont aménagés en parking tout autour du château.

Construit à partir du XII ème siècle sur un site fréquenté par les Romains, le château de Mécoras conserve des bâtiments du XIV ème, du XVI ème et du XVII ème siècle. Restauré par la famille Feuga de…

©Laurent Feuga