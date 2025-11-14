Château de Meursault Dégustation « Vente des Vins 2025 » de 6 vins de la Côte de Beaune Rue Charles Giraud Meursault

Rue Charles Giraud Château de Meursault Meursault Côte-d’Or

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-15 18:30:00

2025-11-14 2025-11-16

Moments inoubliables alliant culture et plaisir de la dégustation.

Visite guidée du Château rénové et de ses caves historiques.

Dégustation de 6 vins prestigieux de la Côte de Beaune

Dégustation « Vente des Vins »

Vins rouges:

Beaune Premier Cru Grèves « Les Trois Journaux » 2022

Volnay Premier Cru Clos des Chênes 2022

Pommard Premier Cru Clos des Epenots 2020

Vins blancs:

Bourgogne Clos du Château 2022

Meursault Clos des Grands Charrons 2022

Meursault 1er Cru Charmes Dessus 2022

Le verre sérigraphié est offert en souvenir.

IMPORTANT Départ de la dégustation « Ventes des Vins » 6 VINS

DEPARTS EN FRANCAIS 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

DEPARTS EN ANGLAIS 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30

Où ? au Château de Meursault, rue Charles Giraud à Meursault.

Nombre limité de personnes par départ (20 personnes par départ)

RESERVATION OBLIGATOIRE

Jeunes moins de 18 ans accompagnés: pas de dégustation, entrée gratuite

TARIF BON PLAN JUSQU’AU 31 OCTOBRE inclus de 55 euros

(à compter du 1er novembre, prix de dégustation « Ventes des Vins 6 vins » 59 euros) .

Rue Charles Giraud Château de Meursault Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 22 75 tourisme@chateau-meursault.com

