Château de Meursault Dégustation « Vente des Vins 2025 » de 6 vins de la Côte de Beaune Rue Charles Giraud Meursault
Rue Charles Giraud Château de Meursault Meursault Côte-d’Or
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 10:00:00
fin : 2025-11-15 18:30:00
Date(s) :
2025-11-14 2025-11-16
Moments inoubliables alliant culture et plaisir de la dégustation.
Visite guidée du Château rénové et de ses caves historiques.
Dégustation de 6 vins prestigieux de la Côte de Beaune
Dégustation « Vente des Vins »
Vins rouges:
Beaune Premier Cru Grèves « Les Trois Journaux » 2022
Volnay Premier Cru Clos des Chênes 2022
Pommard Premier Cru Clos des Epenots 2020
Vins blancs:
Bourgogne Clos du Château 2022
Meursault Clos des Grands Charrons 2022
Meursault 1er Cru Charmes Dessus 2022
Le verre sérigraphié est offert en souvenir.
IMPORTANT Départ de la dégustation « Ventes des Vins » 6 VINS
DEPARTS EN FRANCAIS 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
DEPARTS EN ANGLAIS 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30
Où ? au Château de Meursault, rue Charles Giraud à Meursault.
Nombre limité de personnes par départ (20 personnes par départ)
RESERVATION OBLIGATOIRE
Jeunes moins de 18 ans accompagnés: pas de dégustation, entrée gratuite
TARIF BON PLAN JUSQU’AU 31 OCTOBRE inclus de 55 euros
(à compter du 1er novembre, prix de dégustation « Ventes des Vins 6 vins » 59 euros) .
Rue Charles Giraud Château de Meursault Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 22 75 tourisme@chateau-meursault.com
