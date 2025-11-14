Château de Meursault Dégustation « Vins d’exception » Vente des Vins 2025 (9 vins e la Côte de Beaune) Rue Charles Giraud Meursault
Château de Meursault Dégustation « Vins d’exception » Vente des Vins 2025 (9 vins e la Côte de Beaune) Rue Charles Giraud Meursault vendredi 14 novembre 2025.
Château de Meursault Dégustation « Vins d’exception » Vente des Vins 2025 (9 vins e la Côte de Beaune)
Rue Charles Giraud Château de Meursault Meursault Côte-d’Or
Tarif : 95 – 95 – 95 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 10:00:00
fin : 2025-11-15 18:30:00
Date(s) :
2025-11-14 2025-11-16
Moments inoubliables alliant culture et plaisir de la dégustation.
Visite guidée du Château rénové et de ses caves historiques.
Dégustation de 9 vins prestigieux de la Côte de Beaune
Dégustation « Vins d’exception »
Vins rouges:
Beaune Premier Cru Grèves « Les Trois Journaux » 2022
Volnay Premier Cru Clos des Chênes 2022
Pommard Premier Cru Clos des Epenots 2020
Vins blancs:
Bourgogne Clos du Château 2022
Meursault Clos des Grands Charrons 2022
Meursault Premier Cru Charmes Dessus 2022
Et pour finir
Corton Grand Cru Les Maréchaudes rouge 2021
Corton Vergennes Grand Cru blanc 2023
Meursault du Château 1995
Le verre sérigraphié est offert en souvenir.
IMPORTANT Départ de la dégustation « Vins d’Exception » 9 VINS
EN FRANCAIS 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
EN ANGLAIS 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30
Où ? au Château de Meursault, rue Charles Giraud à Meursault.
Nombre limité de personnes par départ (20 personnes par départ)
RESERVATION OBLIGATOIRE
Jeunes moins de 18 ans accompagnés: pas de dégustation, entrée gratuite
TARIF BON PLAN JUSQU’AU 31 OCTOBRE inclus de 89 euros
(à compter du 1er novembre, prix de dégustation « Vins d’Exception 9 vins » 95 euros) .
Rue Charles Giraud Château de Meursault Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 22 75 tourisme@chateau-meursault.com
English : Château de Meursault Dégustation « Vins d’exception » Vente des Vins 2025 (9 vins e la Côte de Beaune)
German : Château de Meursault Dégustation « Vins d’exception » Vente des Vins 2025 (9 vins e la Côte de Beaune)
Italiano :
Espanol :
L’événement Château de Meursault Dégustation « Vins d’exception » Vente des Vins 2025 (9 vins e la Côte de Beaune) Meursault a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1