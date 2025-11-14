Château de Meursault Dégustation « Vins d’exception » Vente des Vins 2025 (9 vins e la Côte de Beaune) Rue Charles Giraud Meursault

Rue Charles Giraud Château de Meursault Meursault Côte-d’Or

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-15 18:30:00

2025-11-14 2025-11-16

Moments inoubliables alliant culture et plaisir de la dégustation.

Visite guidée du Château rénové et de ses caves historiques.

Dégustation de 9 vins prestigieux de la Côte de Beaune

Dégustation « Vins d’exception »

Vins rouges:

Beaune Premier Cru Grèves « Les Trois Journaux » 2022

Volnay Premier Cru Clos des Chênes 2022

Pommard Premier Cru Clos des Epenots 2020

Vins blancs:

Bourgogne Clos du Château 2022

Meursault Clos des Grands Charrons 2022

Meursault Premier Cru Charmes Dessus 2022

Et pour finir

Corton Grand Cru Les Maréchaudes rouge 2021

Corton Vergennes Grand Cru blanc 2023

Meursault du Château 1995

Le verre sérigraphié est offert en souvenir.

IMPORTANT Départ de la dégustation « Vins d’Exception » 9 VINS

EN FRANCAIS 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

EN ANGLAIS 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30

Où ? au Château de Meursault, rue Charles Giraud à Meursault.

Nombre limité de personnes par départ (20 personnes par départ)

RESERVATION OBLIGATOIRE

Jeunes moins de 18 ans accompagnés: pas de dégustation, entrée gratuite

TARIF BON PLAN JUSQU’AU 31 OCTOBRE inclus de 89 euros

(à compter du 1er novembre, prix de dégustation « Vins d’Exception 9 vins » 95 euros) .

Rue Charles Giraud Château de Meursault Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 22 75 tourisme@chateau-meursault.com

