Château de Milly Milly Gennes-Val-de-Loire

Château de Milly

Milly 177 rue du château Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Le château date en partie du 16e siècle et du 19e siècle. L’ensemble est composé de grandes écuries et d’autres bâtiments, le tout entouré de murs et remparts.

Entrée sur le parvis de l’église de Milly. Ouverture des portes 5 minutes avant les visites guidées et fermeture 5 minutes après le début de la visite (durée 55 min).

Photos et vidéos interdites.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Milly 177 rue du château Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

English :

The château dates in part from the 16th century and in part from the 19th century. The complex comprises large stables and other buildings, all surrounded by walls and ramparts.

German :

Das Schloss stammt zum Teil aus dem 16. und 19. Jahrhundert. Die Anlage besteht aus großen Ställen und anderen Gebäuden, die von Mauern und Wällen umgeben sind.

Italiano :

Il castello risale in parte al XVI secolo e in parte al XIX secolo. Il complesso comprende grandi scuderie e altri edifici, tutti circondati da mura e bastioni.

Espanol :

El castillo data en parte del siglo XVI y en parte del siglo XIX. El complejo consta de grandes establos y otros edificios, todo ello rodeado de muros y murallas.

