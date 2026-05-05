Château de Mionnaz, Château de Mionnaz, Menthonnex-sous-Clermont

Château de Mionnaz 19 et 20 septembre Château de Mionnaz Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Vsies commentées gratuites.

Château de Mionnaz 29, route de Genève 74270 Menthonnex-sous-Clermont Menthonnex-sous-Clermont 74270 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0628342628 Premières traces de 1278, depuis de grandes familles savoyardes ont agrandi cette vaste demeure qui domine l’albanais. Possibilité de parking pour 70 VL.

Journées européennes du patrimoine 2026

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