Château de Montélimar Adopte un dragon Rue de Narbonne Montélimar

Visite guidée en famille !
Découverte des griffons, hippogriffes, dragons ou licornes, puis réalisation d’un petit dragon cracheur de flammes.
A partir de 7 ans.
Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr
English :
Guided family tour!
Discover griffins, hippogriffs, dragons and unicorns, then make a little flame-breathing dragon.
Ages 7 and up.
