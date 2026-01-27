Château de Montélimar Adopte un dragon Rue de Narbonne Montélimar

Château de Montélimar Adopte un dragon

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-03-08 15:15:00

Date(s) :

2026-02-07

Visite guidée en famille !

Découverte des griffons, hippogriffes, dragons ou licornes, puis réalisation d’un petit dragon cracheur de flammes.

A partir de 7 ans.

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr

English :

Guided family tour!

Discover griffins, hippogriffs, dragons and unicorns, then make a little flame-breathing dragon.

Ages 7 and up.

