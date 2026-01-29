Château de Montélimar Exposition Playmobil Rue de Narbonne Montélimar

Château de Montélimar Exposition Playmobil

Château de Montélimar Montélimar

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-08

2026-02-07

Prolongation de l’Exposition Playmobil®

La chapelle du château se peuple d’une multitude de figurines évoquant les héros et les personnages du Moyen Âge… et aussi les dragons !

English :

Extension of the Playmobil® Exhibition:

The castle chapel is filled with a multitude of figurines evoking heroes and characters from the Middle Ages? and dragons too!

