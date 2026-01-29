Château de Montélimar Exposition Playmobil Rue de Narbonne Montélimar
Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-07
fin : 2026-03-08
2026-02-07
Prolongation de l’Exposition Playmobil®
La chapelle du château se peuple d’une multitude de figurines évoquant les héros et les personnages du Moyen Âge… et aussi les dragons !
Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 36 leschateaux@ladrome.fr
English :
Extension of the Playmobil® Exhibition:
The castle chapel is filled with a multitude of figurines evoking heroes and characters from the Middle Ages? and dragons too!
