Château de Montélimar Gare au dragon ! Rue de Narbonne Montélimar

Château de Montélimar Gare au dragon !

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-07

Parcours d’énigmes en autonomie “Gare au dragon !”

Un affreux dragon garde les clés du royaume oublié… sauras-tu le défier ?



A partir de 6 ans

Prévoir 1h avant la fermeture du château

.

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr

English :

Self-guided riddle trail: Beware the dragon!

A fearsome dragon guards the keys to the forgotten kingdom? can you defy him?



Ages 6 and up

Allow 1 hour before the castle closes

