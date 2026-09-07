Château de Montélimar : La balade des petits sorciers Rue de Narbonne Montélimar
samedi 17 octobre 2026 · Rue de Narbonne · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Château de Montélimar : La balade des petits sorciers
Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Adulte.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:30:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-17
Une balade pour découvrir sans trop d’effroi que les sorcières n’ont pas toujours été vilaines… Pour cette visite, les enfants, qu’ils soient petits ou grands, peuvent venir déguisés.
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Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr
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English :
A walk to discover—without too much fear—that witches haven’t always been wicked? For this tour, children of all ages are welcome to come in costume.
L’événement Château de Montélimar : La balade des petits sorciers Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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