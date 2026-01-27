Château de Montélimar Le carnaval du petit dragon et de la licorne Rue de Narbonne Montélimar
Château de Montélimar Le carnaval du petit dragon et de la licorne
samedi 7 février 2026.
Tarif : 4 EUR
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-03-08 11:15:00
2026-02-07
Visite guidée des tout-petits !
Le carnaval du petit dragon et de la licorne
Un étrange et fantasque défilé pour une visite toute en parade. Venez costumés !
A partir de 3 ans.
Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr
Guided tour for toddlers!
The carnival of the little dragon and the unicorn
A strange and whimsical parade for a visit all in parade. Come in costume!
Ages 3 and up.
