Château de Montélimar : Thème médecins et sorcières pour les vacances de la Toussaint Rue de Narbonne Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Château de Montélimar : Thème médecins et sorcières pour les vacances de la Toussaint

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

De 12 à 17 ans.

Gratuit pour les – de 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Le parcours de visite du château de Montélimar se pare d’objets et d’accessoires faisant écho à la médecine, à la magie, aux druides et aux sorcières, pour vous transporter une nouvelle fois au cœur de l’imaginaire médiéval !

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Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr

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English :

The tour of the Château de Montélimar is filled with objects and artifacts that evoke %E9medicine, magic, druids, and witches, transporting you once again to the heart of the medieval imagination!

L’événement Château de Montélimar : Thème médecins et sorcières pour les vacances de la Toussaint Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération