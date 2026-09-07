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Château de Montélimar : Thème médecins et sorcières pour les vacances de la Toussaint Rue de Narbonne Montélimar

samedi 17 octobre 2026 · Rue de Narbonne · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de Narbonne
Adresse
Château de Montélimar
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
4 4 4 Tarif réduit De 12 à 17 ans. Gratuit pour les - de 12 ans.

Montélimar

Château de Montélimar : Thème médecins et sorcières pour les vacances de la Toussaint

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit
De 12 à 17 ans.
Gratuit pour les – de 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Le parcours de visite du château de Montélimar se pare d’objets et d’accessoires faisant écho à la médecine, à la magie, aux druides et aux sorcières, pour vous transporter une nouvelle fois au cœur de l’imaginaire médiéval !
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Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30  leschateaux@ladrome.fr

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English :

The tour of the Château de Montélimar is filled with objects and artifacts that evoke %E9medicine, magic, druids, and witches, transporting you once again to the heart of the medieval imagination!

L’événement Château de Montélimar : Thème médecins et sorcières pour les vacances de la Toussaint Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération

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