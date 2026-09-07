Château de Montélimar : Thème médecins et sorcières pour les vacances de la Toussaint Rue de Narbonne Montélimar
samedi 17 octobre 2026 · Rue de Narbonne · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Château de Montélimar : Thème médecins et sorcières pour les vacances de la Toussaint
Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
De 12 à 17 ans.
Gratuit pour les – de 12 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Le parcours de visite du château de Montélimar se pare d’objets et d’accessoires faisant écho à la médecine, à la magie, aux druides et aux sorcières, pour vous transporter une nouvelle fois au cœur de l’imaginaire médiéval !
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Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr
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English :
The tour of the Château de Montélimar is filled with objects and artifacts that evoke %E9medicine, magic, druids, and witches, transporting you once again to the heart of the medieval imagination!
L’événement Château de Montélimar : Thème médecins et sorcières pour les vacances de la Toussaint Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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