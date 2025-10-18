Château de Montélimar, un palais pénitentiaire Rue de Narbonne Montélimar
Château de Montélimar, un palais pénitentiaire
Tarif : 6 EUR
Début : 2025-10-18 14:30:00
Fin : 2025-12-07 15:00:00
Dates : 2025-10-18, 2025-11-05, 2025-11-08, 2025-11-12
Dans le cadre du parcours de visite dédié aux prisons du château, venez faire connaissance avec le château et son histoire pénitentiaire, en compagnie d’un médiateur
Château de Montélimar
Rue de Narbonne
26200 Montélimar
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
+33 4 75 91 83 56
leschateaux@ladrome.fr
English :
As part of the visit dedicated to the château’s prisons, come and learn about the château and its prison history, in the company of a mediator
German :
Im Rahmen des den Gefängnissen des Schlosses gewidmeten Rundgangs lernen Sie das Schloss und seine Gefängnisgeschichte in Begleitung eines Vermittlers kennen
Italiano :
Nell’ambito della visita dedicata alle prigioni del castello, venite a scoprire di più sul castello e sulla sua storia carceraria, in compagnia di un mediatore
Espanol :
En el marco de la visita dedicada a las prisiones del castillo, venga a descubrir el castillo y su historia carcelaria, en compañía de un mediador
