Château de Montélimar, un palais pénitentiaire Rue de Narbonne Montélimar

Château de Montélimar, un palais pénitentiaire

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : Lundi 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-12-07 15:00:00

2025-10-18 2025-11-05 2025-11-08 2025-11-12

Dans le cadre du parcours de visite dédié aux prisons du château, venez faire connaissance avec le château et son histoire pénitentiaire, en compagnie d’un médiateur

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

As part of the visit dedicated to the château’s prisons, come and learn about the château and its prison history, in the company of a mediator

German :

Im Rahmen des den Gefängnissen des Schlosses gewidmeten Rundgangs lernen Sie das Schloss und seine Gefängnisgeschichte in Begleitung eines Vermittlers kennen

Italiano :

Nell’ambito della visita dedicata alle prigioni del castello, venite a scoprire di più sul castello e sulla sua storia carceraria, in compagnia di un mediatore

Espanol :

En el marco de la visita dedicada a las prisiones del castillo, venga a descubrir el castillo y su historia carcelaria, en compañía de un mediador

