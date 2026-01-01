Château de Montfort: exposition photographique Office de tourisme du Montbardois Montbard
Château de Montfort: exposition photographique
Office de tourisme du Montbardois 10 Place Henri Vincenot Montbard Côte-d'Or
Début : 2026-01-05 13:30:00
fin : 2026-01-31 17:30:00
2026-01-05
L’association Mons fortis, composée de bénévoles, entretient le site et assure sa sauvegarde depuis 1996.
Venez découvrir l’évolution de la rénovation du château de Montfort à travers une exposition photographique présentée à l’Office de Tourisme du Montbardois, du 13 décembre 2025 au 31 janvier 2026.
Le château de Montfort date, pour ses parties les plus anciennes de la fin du 12e ou de début du 13e siècle.
Le château a été volontairement démoli entre 1800 et 1830 par les héritiers du baron Frédéric de la Forêt pour en vendre les matériaux (tuiles, charpente, carrelages, pierres, etc.). .
+33 3 80 92 53 81 ot.montbard@gmail.com
