Château de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay

Place des Ormeaux Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Le château construit entre le 11e et le 15e siècle est meublé et habité par la même famille depuis 200 ans.

Ce château fortifié est reconstruit une première fois au 13e siècle sur les vestiges du premier donjon de Foulques Nerra. A la fin du 15e siècle, il est considérablement agrandi avec l’ajout d’un château neuf puis il subit plusieurs campagnes de restauration au 19e siècle.

Visites libres du château et des jardins incluant une présentation historique de 20 minutes.

Visites guidées : partez à la découverte des entrailles de la forteresse à 10h30, 15h et 16h.

Animation (4-13ans) : jeu de piste ludique à travers le château et le jardin.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Visite guidée à partir de 10h30, à partir de 16h et à partir de 15h. .

Place des Ormeaux Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 33 06 cmbemail@gmail.com

English :

Built between the 11th and 15th centuries, the château has been furnished and lived in by the same family for 200 years.

German :

Das zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert erbaute Schloss ist möbliert und wird seit 200 Jahren von derselben Familie bewohnt.

Italiano :

Il castello, costruito tra l’XI e il XV secolo, è stato arredato e abitato dalla stessa famiglia per 200 anni.

Espanol :

El castillo, construido entre los siglos XI y XV, ha sido amueblado y habitado por la misma familia durante 200 años.

