Château de Montsoreau, Musée d’Art Contemporain Montsoreau

Château de Montsoreau, Musée d’Art Contemporain Montsoreau samedi 20 septembre 2025.

Château de Montsoreau, Musée d’Art Contemporain

Passage du Marquis de Geoffre Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Construit dans le lit du fleuve, ce Château est le plus moderne des châteaux de la Loire et l’un des premiers de style Renaissance en France. Il témoigne de l’émergence de nouveaux langages artistiques et architecturaux.

Pendant deux jours, les médiateurs du musée accompagnent les visiteurs dans leur découverte du monument tout en donnant des clés de lecture pour appréhender simplement l’Art Contemporain.

À 10h30, 15h et 17h l’histoire du lieu en 20 minutes.

À 11h, 14h et 16h visite approfondie du château, de la collection permanente d’art contemporain du musée et de l’exposition temporaire.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 19h. .

Passage du Marquis de Geoffre Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 12 60 contact@chateau-montsoreau.com

English :

Built into the riverbed, this is the most modern of the Loire châteaux, and one of the first Renaissance-style châteaux in France. It bears witness to the emergence of new artistic and architectural languages.

German :

Das im Flussbett errichtete Schloss ist das modernste der Loire-Schlösser und eines der ersten im Renaissancestil in Frankreich. Es zeugt von der Entstehung einer neuen künstlerischen und architektonischen Sprache.

Italiano :

Costruito nel letto del fiume, è il più moderno dei castelli della Loira e uno dei primi castelli in stile rinascimentale in Francia. Testimonia l’emergere di nuovi linguaggi artistici e architettonici.

Espanol :

Construido en el lecho del río, es el más moderno de los castillos del Loira y uno de los primeros castillos de estilo renacentista de Francia. Es testigo de la aparición de nuevos lenguajes artísticos y arquitectónicos.

L’événement Château de Montsoreau, Musée d’Art Contemporain Montsoreau a été mis à jour le 2025-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME