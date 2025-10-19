CHÂTEAU DE MOURÈZE & DÉGUSTATION TERROIR Mourèze

CHÂTEAU DE MOURÈZE & DÉGUSTATION TERROIR Mourèze dimanche 19 octobre 2025.

CHÂTEAU DE MOURÈZE & DÉGUSTATION TERROIR

Route de la dolomie Mourèze Hérault

Tarif : – – 12 EUR

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Partez à la découverte inédite du Château de Mourèze en compagnie de Laure Charpentier. Une dégustation de produits oléicoles et de vins du Mas René Guilhem s’en suivra.

Route de la dolomie Mourèze 34800 Hérault Occitanie +33 6 89 78 71 02

English :

Join Laure Charpentier on a unique discovery of Château de Mourèze. A tasting of olive products and wines from Mas René Guilhem will follow.

German :

Begeben Sie sich in Begleitung von Laure Charpentier auf eine ungewöhnliche Entdeckungsreise durch das Château de Mourèze. Anschließend folgt eine Verkostung von Olivenprodukten und Weinen des Mas René Guilhem.

Italiano :

Unitevi a Laure Charpentier in un tour unico dello Château de Mourèze. Seguirà una degustazione di prodotti a base di olive e vini di Mas René Guilhem.

Espanol :

Acompañe a Laure Charpentier en una visita única al Château de Mourèze. A continuación, degustará los productos del olivar y los vinos de Mas René Guilhem.

L’événement CHÂTEAU DE MOURÈZE & DÉGUSTATION TERROIR Mourèze a été mis à jour le 2025-09-18 par 34 PAYS COEUR D’HERAULT