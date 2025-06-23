Château de Panisseau | Visite dégustation FR et EN Lieu-dit Panissau Thénac
Château de Panisseau | Visite dégustation FR et EN Lieu-dit Panissau Thénac lundi 23 juin 2025.
Château de Panisseau | Visite dégustation FR et EN
Lieu-dit Panissau Château de Panisseau Thénac Dordogne
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-23
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-06-23 2025-06-30 2025-07-07 2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25 2025-09-01 2025-09-08 2025-09-15 2025-09-22 2025-09-29 2025-10-06 2025-10-13 2025-10-20 2025-10-27
Venez découvrir le domaine, son histoire, son vignoble et son chai suivi d’une dégustation.
Sur réservation.
Gratuit pour les 16 ans. .
Lieu-dit Panissau Château de Panisseau Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 40 03
English : Château de Panisseau | Visite dégustation FR et EN
German : Château de Panisseau | Visite dégustation FR et EN
Italiano :
Espanol : Château de Panisseau | Visite dégustation FR et EN
L’événement Château de Panisseau | Visite dégustation FR et EN Thénac a été mis à jour le 2025-09-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides