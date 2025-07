Château de Pimpéan Rue du château de Pimpéan Gennes-Val-de-Loire

Rue du château de Pimpéan Grézillé Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Château construit au 15e siècle par le seigneur Beauvau, conseiller du roi Charles VII et proche du Roi René.

De cette construction, il reste la chapelle dont les voûtes de style angevin sont entièrement peintes. Représentant des scènes du Nouveau Testament, cet ensemble iconographique exceptionnel est l’un des plus complets d’Anjou.

Remanié du 16e au 18e siècle, le château domine les vignes alentour.

Visites libres de la chapelle, du grenier aux rentes et de ses jardins.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 20 septembre 2025 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. .

Rue du château de Pimpéan Grézillé Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

English :

Château built in the 15th century by Lord Beauvau, advisor to King Charles VII and close associate of King René.

German :

Schloss, das im 15. Jahrhundert von Lord Beauvau, einem Berater von König Karl VII. und engen Vertrauten von König René, erbaut wurde.

Italiano :

Castello costruito nel XV secolo da Lord Beauvau, consigliere del re Carlo VII e stretto collaboratore del re René.

Espanol :

Castillo construido en el siglo XV por Lord Beauvau, consejero del rey Carlos VII y estrecho colaborador del rey René.

L’événement Château de Pimpéan Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME