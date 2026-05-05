Château de Proh : voir ce que la nature dit, Castello di Proh, Proh

Château de Proh : voir ce que la nature dit 6 et 7 juin Castello di Proh Novara

Le prix du billet est de 10 € (plein tarif) ou 5 € (réduit pour les enfants de 5 à 8 ans). Pour les personnes à mobilité réduite, il est prévu un billet réduit avec la possibilité d’accès au parc didactique et aux salles multimédia du rez-de-chaussée du c

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

La « vue » au château de Proh sera protagoniste grâce aux fleurissements du jardin didactique et au parcours multimédia à l’intérieur du château. Les visites seront accompagnées par groupes contingentés. La réservation n’est pas obligatoire, mais recommandée.

Le château se propose avec son parc rural et dans sa forme du XVe siècle, remanié au fil du temps par la présence de la vie paysanne. Histoire, travail agricole, nature, multimédia, se prennent les uns aux autres pour un parcours de visite original avec l’empathie de nos guides.

Castello di Proh via Marelli Proh Proh 28072 Novara Piemonte 0321231655 http://www.castellodiproh.it http://www.fb.com/castellodiproh Parc du Château de proh Dans le hameau de Proh (Briona – NO) prendre via Marelli et continuer jusqu’au bout. Entrée du grand parking du château après la cabine électrique, passé la porte verte

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Società Fotografica Novarese