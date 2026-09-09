Château de Roc’h Morvan : fouiller, restaurer, transmettre, Mairie – La Roche-Maurice, La Roche-Maurice

samedi 19 septembre 2026 · Mairie - La Roche-Maurice · La Roche-Maurice

Informations pratiques

Château de Roc’h Morvan : fouiller, restaurer, transmettre Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Mairie – La Roche-Maurice Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Conférences sur la conservation et la valorisation du château, par Ronan Pérennec et Anne Dadiche-Desille, archéologue et architecte en charge des projets de restauration patrimoniale du Département du Finistère, suivies d’une visite sur le site.

Mairie – La Roche-Maurice rue de la mairie 29800 La Roche-Maurice La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne 02 98 81 07 20

Conférences sur la conservation et la valorisation du château

© Manon Quillivic Blin