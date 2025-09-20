Château de Rochebaron Château de Rochebaron Bas-en-Basset
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00
Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
Venez découvrir le site de Rochebaron en visite guidée à 15h et 16h30 par l’association des Amis de Rochebaron.
© OTIMVR