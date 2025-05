Château de Saint Mesmin Au château les enfants, Voyage oriental – Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre, 29 mai 2025 10:30, Saint-André-sur-Sèvre.

Deux-Sèvres

Château de Saint Mesmin Au château les enfants, Voyage oriental Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

4 jours à découvrir le château de St Mesmin autour du thème Voyage oriental , avec la compagnie Armutan, Dame Melissande et les Nanous.

Pour faire voyager les enfants au Moyen Age oriental, rendez-vous avec la Compagnie Armutan à la découverte de combats chorégraphiés, de tournois d’arts mamelouks, d’auvents réservés aux tout-petits, le tout sous forme de campement arabo-andalou et oriental.

Dame Mélissande la Trobaïritz complètera ce décor oriental. Elle a rapporté de ces contrées lointaines un savoir immense qu’elle partagera avec le public sous forme musicale, dansée sans oublier la présentation d’un grand nombre d’instruments (percussions, cordes, aérophones, etc..).

Les Nanous proposeront des balades à dos d’âne pour les plus jeunes.

Le grand jeu à énigmes du château En quête de la Pierre Philosophale , est à partager en famille ou entre amis. .

Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin

Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 17 62 contact@chateau-saintmesmin.com

