Château de Saint Mesmin Escape game: Captifs du temps Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre

Un escape game au château de Saint Mesmin, c’est possible ! Le temps est compté, 75 minutes chrono, c’est la durée définie pour sortir de l’enceinte du château à mi-chemin entre un Cluedo grandeur nature et un jeu vidéo adapté du monde réel. C’est une immersion garantie au cœur d’une histoire…

Par équipe de 4, 5 ou 6 personnes.

Merci d’être au château 30 minutes avant la séance.

Réservation en ligne uniquement. .

Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 17 62 contact@chateau-saintmesmin.com

