Château de Saint Mesmin Landscape game: En quête de la pierre philosophale Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre

Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 23 – 23 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-03 2026-05-08 2026-05-10 2026-05-14 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-09-06

Le grand jeu à énigmes du château est à partager en famille ou entre amis. À la manière des alchimistes, vous devrez retrouver les ingrédients permettant de fabriquer la recette de l’Elixir de longue vie pour sauver, d’une mort imminente, Hugues de Montfaucon. Un moment ludique d’une heure de jeu pour partir à la découverte du château tout en jouant. .

Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 17 62 contact@chateau-saintmesmin.com

