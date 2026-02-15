Château de Saint Mesmin Sacrés chantiers, le défi ! Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre

Château de Saint Mesmin Sacrés chantiers, le défi !

Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

En famille, votre feuille de route à la main, l’objectif sera de construire votre château fort ! Ainsi, en réalisant 8 défis jalonnant le château, à vous de réaliser les bons choix pour édifier votre forteresse. Un lancer de dés clôturera votre aventure en espérant que le hasard du jeu aboutisse à la victoire !

Des ateliers flash ponctueront la journée autour de Bâtir, Embellir et Détruire un château-fort, à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. .

Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 17 62 contact@chateau-saintmesmin.com

