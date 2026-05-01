Château de Saint Point Lamartine Château de Saint Point Lamartine Saint-Point

Saint-Point

Château de Saint Point Lamartine

Château de Saint Point Lamartine 316 route du château de Lamartine Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-24

Saint-Point, un château romantique en Bourgogne.

Le château de Saint-Point devient à partir de 1820 la demeure du poète et homme politique Alphonse de Lamartine, qui le restaure dans le goût romantique et ajoute au vieux château médiéval tours, tourelles, portique et balcon. Dans cette demeure qui a conservé le charme du 19e siècle, les visiteurs plongent dans l’intimité du poète et découvrent la cuisine du château, la salle-manger où Lamartine reçut V. Hugo, F. Liszt, F. Chopin ou G. Sand, le grand salon, la chambre et le cabinet de travail du poète, encore meublés et décorés tels qu’ils l’étaient à l’époque.

Installé dans le parc du château de Saint-Point, un parcours poétique réunit des enregistrements d’extraits d’œuvres du poète, destinés à faire découvrir ou redécouvrir aux visiteurs l’œuvre littéraire d’Alphonse de Lamartine. Les visiteurs pourront écouter ces enregistrements, interprétés par Lambert Wilson, Guillaume Gallienne, Catherine Salviat et Stéphane Bern, après avoir scanné un QR code sur leur smartphone.

Les visites sont uniquement guidées et la réservation est recommandée sur la billetterie en ligne.

Durée de la visite guidée 1h.

Billet couplé visite guidée et parcours poétique.

Parcours poétique dans le parc (station 1 à 7) en accès libre.

Fermeture du parc et du parcours poétique à la fin de la dernière visite guidée. .

Château de Saint Point Lamartine 316 route du château de Lamartine Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 01 94 59 contact@chateaudelamartine.fr

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English : Château de Saint Point Lamartine

L’événement Château de Saint Point Lamartine Saint-Point a été mis à jour le 2026-04-30 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III