Chateau de Salignac Visites guidées été 2025 Salignac-Eyvigues 1 juillet 2025 15:00

Dordogne

Chateau de Salignac Visites guidées été 2025 Rue du Préssoir Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 15:00:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-01

2 visites guidées par jour

11H Le propriétaire vous accompagne et vous fera découvrir l’envers du décors de ce projet qui dure depuis 19 ans.

15H Dame Azénor en costume d’époque, vous accompagne dans les différentes salles du château et vous conte les us et coutumes de l’époque

2 visites guidées par jour (du lundi au vendredi)

A 11H Envie d’en savoir plus sur notre projet de restauration, de connaître les anecdotes et comprendre les détails de cette aventure un peu folle ? Cette visite est faite pour vous. Le propriétaire vous accompagne ainsi à travers cette visite et vous fera découvrir l’envers du décors de ce projet qui dure depuis 19 ans.

A15H Cette visite guidée est l’occasion de plonger dans l’histoire médiévale. Sur le thème “Vivre et bâtir au Moyen-Âge”, les visiteurs plongent dans un voyage interactif à travers le temps. Accompagnées par dame Azénor en costume d’époque, la visite se déroule dans les différentes salles du château. Découvrez les us et coutumes de la vie quotidienne et des techniques de construction médiévales. Les animations sont à la fois éducatives et divertissantes. .

Rue du Préssoir

Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 03 01 16

English : Chateau de Salignac Visites guidées été 2025

2 guided tours per day

11am: The owner accompanies you on a behind-the-scenes tour of this 19-year project.

3pm: Dame Azénor, dressed in period costume, guides you through the different rooms of the château and tells you about the customs and habits of the period

German : Chateau de Salignac Visites guidées été 2025

2 Führungen pro Tag

11H: Der Eigentümer begleitet Sie und lässt Sie hinter die Kulissen dieses 19 Jahre dauernden Projekts blicken.

15H Dame Azénor im historischen Kostüm begleitet Sie durch die verschiedenen Räume des Schlosses und erzählt Ihnen von den Sitten und Gebräuchen der damaligen Zeit

Italiano :

2 visite guidate al giorno

ore 11: il proprietario vi accompagna in una visita dietro le quinte di questo progetto durato 19 anni.

ore 15.00: Dame Azénor, in costume d’epoca, vi accompagna nelle diverse sale del castello e vi racconta gli usi e i costumi dell’epoca

Espanol : Chateau de Salignac Visites guidées été 2025

2 visitas guiadas al día

11:00 h: El propietario le acompaña en una visita entre bastidores de este proyecto de 19 años.

15:00: Dama Azénor, vestida de época, le acompaña por las diferentes salas del castillo y le habla de los usos y costumbres de la época

L’événement Chateau de Salignac Visites guidées été 2025 Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2025-06-17 par OT du pays de Fénelon