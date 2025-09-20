château de Salvert d’Attignat Château de Salvert Attignat

château de Salvert d’Attignat Samedi 20 septembre, 09h30 Château de Salvert Ain

Places limitées pour les conférences et animation gustative

Conférence sur le château de Salvert au Moyen âge à 14h, expérience culinaire à 15h30. Réservations obligatoires pour les conférences et pour l’expérience gustative avec le chef étoilé Didier Goiffon du Restaurant La Huchette-Reponges.

Exposition artistique : sculpture de Jean Michel Levraux et Pascal Giraud

Château de Salvert 333 allée du château, 01340 ATTIGNAT Attignat 01340 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474309216 https://www.attignat.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0474309216 »}] Grande Salle du château de Salvert et médiathèque Salvert parking libre

accès personne à mobilité réduite

Journées européennes du patrimoine 2025

mairie attignat