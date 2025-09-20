Château de Tonquédec Journées du Patrimoine Tonquédec

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Dans le décor unique de la forteresse médiévale, revivez un épisode majeur de la Guerre de 100 ans, grâce à une présentation animée de centaines de figurines reconstituant de la Bataille d’Azincourt. .

Château de Tonquédec Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 05 69

