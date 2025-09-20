Château de Ventadour Château de Ventadour – Ardèche Meyras

participation à partir de 7€ par personne, gratuit pour les moins de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les premières pierres du château de Ventadour date du XIIe siècle. Il a été agrandi jusqu’au XVIe puis abandonné. En 1969, il est racheté à l’état de ruine par Pierre Pottier. Aujourd’hui reconstruit en grande partie, il accueille un chantier de bénévoles chaque été. Les membres de l’association de sauvegarde du château vous accueillient en ces journées du patrimoine pour vous faire découvrir ce site exceptionnel et son histoire hors norme !

Attention : l’accès se fait à partir d’un parking au pied de l’éperon. et via une calade de 350m à monter. Les visites ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Château de Ventadour – Ardèche 4594 route de la Fontaulière 07380 MEYRAS Meyras 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 38 00 92 https://www.facebook.com/chateaudeventadourardeche parking au pied de l'éperon. une calade de 350 m à monter permet d'accéder au château. les visites ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Chateau de Ventadour