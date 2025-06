Château de Versailles Anniversaire du Serment du Jeu de Paume COMPLET – Salle du Jeu de Paume Versailles 20 juin 2025 20:00

Yvelines

Début : 2025-06-20 20:00:00

fin : 2025-06-20 21:00:00

2025-06-20

A l’occasion de la France Music Week, le château de Versailles propose un concert le 20 juin 2025 dans un lieu emblématique de l’Histoire de France.

Salle du Jeu de Paume 1 rue du Jeu de Paume

Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 00

English : Château de Versailles Anniversary of the Jeu de Paume Oath SOLD OUT

As part of France Music Week, the Château de Versailles is staging a concert on 20 June 2025 at a venue that is emblematic of French history.

German :

Anlässlich der France Music Week veranstaltet das Schloss von Versailles am 20. Juni 2025 ein Konzert an einem für die französische Geschichte symbolträchtigen Ort.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana della Musica in Francia, il 20 giugno 2025 il Castello di Versailles organizza un concerto in un luogo così emblematico della storia francese.

Espanol : Palacio de Versalles Aniversario del Juramento del Jeu de Paume COMPLETO

En el marco de la Semana de la Música Francesa, el Castillo de Versalles organiza el 20 de junio de 2025 un concierto en un lugar emblemático de la historia de Francia.

