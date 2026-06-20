Vicques

Château de Vicques

28, route de Morteaux Vicques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-20 13:30:00

fin : 2026-07-25 19:30:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-08-24

Ouverture du château de Vicques au public du 20 au 25 juillet et du 24 août au 14 septembre 2026. Exposition sur les parcs et jardins de Roumanie visible dans le Pigeonnier.

Ouverture du château de Vicques au public du 20 au 25 juillet et du 24 août au 14 septembre 2026. Exposition sur les parcs et jardins de Roumanie visible dans le Pigeonnier. Visite libre gratuite, visites commentées 4€ par personnes et gratuité pour les moins de 12 ans. Parking dans l’avenue. .

28, route de Morteaux Vicques 14170 Calvados Normandie +33 6 09 44 62 61

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English : Château de Vicques

Vicques Castle will be open to the public from 20 to 25 July and from 24 August to 14 September 2026. An exhibition on Romania’s parks and gardens will be on display in the Pigeon House.

L’événement Château de Vicques Vicques a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Falaise Suisse Normande