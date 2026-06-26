Informations pratiques

Vivy

Château des Coutures

91 rue de Neuillé Vivy Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La demeure, de style palladien, a été construite entre 1835 et 1841 par l’architecte nantais Armand Guillemet.

Visites guidées par le propriétaire (durée environ 45min).

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée toutes les heures de 14h à 17h. .

91 rue de Neuillé Vivy 49680 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31

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English :

The Palladian-style residence was built between 1835 and 1841 by Nantes architect Armand Guillemet.

L’événement Château des Coutures Vivy a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME