Château des Coutures Vivy
samedi 19 septembre 2026 · Vivy
Informations pratiques
Vivy
Château des Coutures
91 rue de Neuillé Vivy Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La demeure, de style palladien, a été construite entre 1835 et 1841 par l’architecte nantais Armand Guillemet.
Visites guidées par le propriétaire (durée environ 45min).
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée toutes les heures de 14h à 17h. .
91 rue de Neuillé Vivy 49680 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31
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English :
The Palladian-style residence was built between 1835 and 1841 by Nantes architect Armand Guillemet.
L’événement Château des Coutures Vivy a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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