Château des Ducs de Bourbon Broderies
Château des Ducs de Bourbon Broderies Château des Ducs de Bourbon Montluçon jeudi 12 février 2026.
Château des Ducs de Bourbon Broderies
Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par enfant
Date :
Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-12 15:30:00
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-17
Viens découvrir la broderie, un savoir-faire datant du moyen-âge tout en développant ta créativité et ton habileté puis repars avec ta création en souvenir !
Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr
English :
Come and discover embroidery, a craft dating back to the Middle Ages, while developing your creativity and skills. Then take your creation home as a souvenir!
