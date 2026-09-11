Château des ducs de Bourbon, Château des ducs de Bourbon, Montluçon

Informations pratiques

Château des ducs de Bourbon 19 et 20 septembre Château des ducs de Bourbon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition sur Montluçon et la vallée du cher :

Sa silhouette, familière aux habitants, raconte pourtant une destinée mouvementée : logement privé, tribunal, salle de spectacle, café ou même caserne militaire, l’édifice a connu bien des usages avant de devenir un lieu patrimonial à part entière.

Réhabilité et rénové,, il est maintenant un musée ouvert a tous proposant une exposition permanente et une exposition temporaire. Il est un lieu de mémoire et de découverte ouvert à tous.

Visite libre de l’exposition « Quoi de neuf au Moyen-Âge ? » :

Conçue et réalisée par la Cité des Sciences et de l’Industrie en partenariat avec l’INRAP, l’exposition propose un regard neuf sur plus de 1000 ans d’histoire, loin des clichés.

Saviez-vous que les lunettes et la boussole sont nées au Moyen-Âge ? Que cette époque a vu émerger des formes d’industries, développé des savoir-faire techniques remarquables et repensé durablement l’aménagement des territoires ?

Derrière les remparts et les légendes, c’est un monde inventif, organisé et étonnement moderne qui se révèle.

Osez dépasser les idées reçues : le Moyen-Âge a encore bien des trésors à révéler !

Toutes les 30 minutes vous pourrez accéder à la tour carrée par groupe de 12 visiteurs max*

Focus de 20 min « A table au moyen Age » et « Les maitres bâtisseurs » en alternance toutes les heures sur la coursive du château*

*En fonction des conditions météorologiques

Château des ducs de Bourbon Rue du Chateau, 03100 Montluçon, France Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470042684 https://cdb.montlucon.fr Édifié au fil des siècles et achevé au XVe siècle par Louis II de Bourbon et ses fils, le Château des ducs de Bourbon domine Montluçon comme un symbole de son histoire. Sa silhouette, familière aux habitants, raconte pourtant une destinée mouvementée : logement privé, tribunal, salle de spectacle, café ou même caserne militaire, l’édifice a connu bien des usages avant de devenir un lieu patrimonial à part entière. Parking Saint-Pierre et parking de la Gironde. Accès à pied par la rue de Château. Bus : Lignes : A, B, C, D, E, F, G, H, DIM – arrêt Marx Dormoy. Ligne D et DIM – arrêt Château (dimanche et jours fériés).

Visite libre de l’exposition sur Montluçon et la vallée du cher :

©Les Coflocs