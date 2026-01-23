Château des Ducs de Bourbon Collage à la Doisneau Château des Ducs de Bourbon Montluçon
Château des Ducs de Bourbon Collage à la Doisneau
Château des Ducs de Bourbon Montluçon
samedi 14 février 2026.
Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par enfant
Date et horaire :
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-20 15:30:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-20
Viens découvrir l’univers de Robert Doisneau à travers une visite suivit d’un atelier collage photo inspiré du travail du photographe qui aimait jouer avec les contrastes et l’humour. Repart avec ta composition visuelle unique.
Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr
English :
Come and discover the world of Robert Doisneau through a tour followed by a photo collage workshop inspired by the work of the photographer who loved to play with contrasts and humor. Come away with your own unique visual composition.
L’événement Château des Ducs de Bourbon Collage à la Doisneau Montluçon a été mis à jour le 2026-01-23 par Montluçon Tourisme