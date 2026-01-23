Château des Ducs de Bourbon Collage à la Doisneau Château des Ducs de Bourbon Montluçon

Château des Ducs de Bourbon Collage à la Doisneau

Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-20 15:30:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-20

Viens découvrir l’univers de Robert Doisneau à travers une visite suivit d’un atelier collage photo inspiré du travail du photographe qui aimait jouer avec les contrastes et l’humour. Repart avec ta composition visuelle unique.

Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr

English :

Come and discover the world of Robert Doisneau through a tour followed by a photo collage workshop inspired by the work of the photographer who loved to play with contrasts and humor. Come away with your own unique visual composition.

