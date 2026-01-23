Château des Ducs de Bourbon Fabrique ton aimant de château Château des Ducs de Bourbon Montluçon

Château des Ducs de Bourbon Fabrique ton aimant de château

Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant et par accompagnant.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 10:00:00

fin : 2026-02-20 11:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-20

Viens découvrir l’histoire du Château des Ducs de Bourbon à travers une petite visite et fabrique ton château aimanté ! Un atelier qui mêle découverte et créativité où chacun repart avec son château unique prêt à décorer le frigo !

Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr

English :

Come and discover the history of the Château des Ducs de Bourbon during a short tour, then make your own magnetized castle! A workshop that combines discovery and creativity, where everyone leaves with their own unique castle ready to decorate the fridge!

