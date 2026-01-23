Château des Ducs de Bourbon Jeu de morpions Château des Ducs de Bourbon Montluçon
Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 14:00:00
fin : 2026-02-19 15:30:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-19
Viens découvrir des jeux anciens et fabrique ton propre jeu de morpions. Un atelier créatif qui mêle découverte d’un savoir faire ancien et convivialité puis repars avec ton propre jeu !
Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr
English :
Come and discover ancient games and make your own tic-tac-toe game. A creative workshop that combines the discovery of ancient know-how with a friendly atmosphere, and you’ll leave with your very own game!
