Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par enfant (atelier)
Début : 2025-12-26 14:00:00
fin : 2025-12-30 15:30:00
2025-12-26 2025-12-30
Cet hiver le Château des Ducs de Bourbon fête les vacances et célèbre Noël au travers de nombreux ateliers créatifs et visites féériques !
Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62
English :
This winter, the Château des Ducs de Bourbon celebrates the vacations and Christmas with a host of creative workshops and magical tours!
