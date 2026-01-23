Château des Ducs de Bourbon Le jeu de Merelle Château des Ducs de Bourbon Montluçon
Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon Allier
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-18 15:00:00
2026-02-11 2026-02-18
Plonge dans l’univers des jeux de table du Moyen-âge ! Après une initiation aux règles de la mérelle, les enfants confectionnent leur propre jeu ! Tracé du plateau, décoration et création des pions chaque enfant repart avec son kit de jeu fait main .
English :
Dive into the world of medieval table games! After an introduction to the rules of merelle, children make their own game! Tracing the board, decorating and creating counters: each child leaves with his or her own hand-made game kit.
