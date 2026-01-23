Château des Ducs de Bourbon Le jeu de Merelle Château des Ducs de Bourbon Montluçon

Château des Ducs de Bourbon Le jeu de Merelle

Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-18 15:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18

Plonge dans l’univers des jeux de table du Moyen-âge ! Après une initiation aux règles de la mérelle, les enfants confectionnent leur propre jeu ! Tracé du plateau, décoration et création des pions chaque enfant repart avec son kit de jeu fait main .

Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr

Dive into the world of medieval table games! After an introduction to the rules of merelle, children make their own game! Tracing the board, decorating and creating counters: each child leaves with his or her own hand-made game kit.

