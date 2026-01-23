Château des Ducs de Bourbon Masque magique de roi et de reine Château des Ducs de Bourbon Montluçon

Château des Ducs de Bourbon Masque magique de roi et de reine

Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant et par accompagnant.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 10:00:00

fin : 2026-02-13 11:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-17

Viens découvrir l’histoire du Château des Ducs de Bourbon à travers une petite visite et décore ton masque de roi et reine. Un atelier créatif et magique qui, l’espace d’un instant, transporte les enfants dans un univers de roi et reine !

.

Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the history of the Château des Ducs de Bourbon during a short tour, and decorate your own king and queen mask. A creative and magical workshop that transports children into the world of kings and queens!

L’événement Château des Ducs de Bourbon Masque magique de roi et de reine Montluçon a été mis à jour le 2026-01-23 par Montluçon Tourisme