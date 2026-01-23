Château des Ducs de Bourbon Moyen-âge, la tour fortifiée Château des Ducs de Bourbon Montluçon

Château des Ducs de Bourbon Moyen-âge, la tour fortifiée

Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant et par accompagnant.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 10:45:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-19

Après avoir découvert l’histoire du Château et la vie du bon duc Louis II de Bourbon, deviens un véritable artisan médiéval. Au programme création d’un patchwork coloré et décoration d’une tour fortifiée.

Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr

English :

After learning about the history of the Château and the life of the good Duke Louis II of Bourbon, become a true medieval craftsman. On the program: create a colorful patchwork quilt and decorate a fortified tower.

