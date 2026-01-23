Château des Ducs de Bourbon Peinture rupestre 7-12 Château des Ducs de Bourbon Montluçon

Château des Ducs de Bourbon Peinture rupestre 7-12

Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-21 15:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-21

Deviens un artiste des cavernes ! Découvre comment transformer les minéraux en peinture et créer ta propre fresque à l’aide de pigments et tampons. Une immersion ludique entre géologie et art primitif pour les petits explorateurs !

Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr

English :

Become a cave artist! Discover how to transform minerals into paint and create your own fresco using pigments and stamps. A playful immersion between geology and primitive art for little explorers!

