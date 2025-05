Château des Livres festival du Livre – Mutzig, 28 juin 2025 10:00, Mutzig.

Début : Samedi 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-28

Rencontrez 30 auteurs locaux et nationaux, animations autour du livre. Foodtrucks et buvette pour se restaurer.

L’association « Château des Livres » organise son deuxième festival du Livre et de l’écriture au Château des Rohan de Mutzig. Le thème Prendre le Large. Quoi de mieux pour ouvrir les festivités d’été ?

Cette année, près de 30 auteurs locaux et nationaux seront présents pour venir à la rencontre de leurs lecteurs. Parmi eux, Philippe Matter, le papa de Mini-Loup, mais aussi Naëlle Charles et ses croquants cosy mysteries « Bigoudis et petites enquêtes », Olivier Andrieu, le scénariste de la BD Iznogoud, Laura Collins et ses fictions romantasy, Sylvie Pérenne, qui vient de sortir son deuxième roman aux Éditions Calmann Lévy, et tant d’autres encore.

Pour cette nouvelle édition, les collégiens et les écoliers de Mutzig font partie intégrante du projet Château des Livres ! Ils ont travaillé dur pour monter une lecture vivante. Les sixièmes ont rédigé trois nouvelles sur le thème « prendre le large », les primaires de l’école Rohan les ont illustrées, et le tout sera lu, mis en scène et exposé le samedi à 15h, dans la salle de cinéma (la Scène).

Le dimanche, une table ronde sera organisée autour du thème « Prendre le large, voyage en Littérature », animée par Serge Weber, en présence de Martine Boncourt et de Sylvie Pérenne.

Des foodtrucks et une buvette seront présents les deux jours. Des créatrices présenteront leur ouvrage tout au long du week-end.

L’événement aura lieu dans la cour du château et à l’intérieur de la médiathèque. .

39 rue du château

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 69 30 24 91 assochateaudeslivres@gmail.com

English :

Meet 30 local and national authors, book-related activities. Foodtrucks and refreshment stands.

German :

Treffen Sie 30 lokale und nationale Autoren, Animationen rund um das Buch. Foodtrucks und Imbissstände sorgen für Ihr leibliches Wohl.

Italiano :

Incontro con 30 autori locali e nazionali, attività legate al libro. Camioncini e punti di ristoro.

Espanol :

Encuentro con 30 autores locales y nacionales, actividades relacionadas con los libros. Foodtrucks y puestos de refrescos.

